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Ukrayna’nın Doğusundaki Rusya Yanlıları Seferberlik İlan Etti

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla artan gerilim sürerken, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında tansiyon da hızla yükseliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti, artan gerilim nedeniyle seferberlik ilan etti.
Ukrayna’nın Doğusundaki Rusya Yanlıları Seferberlik İlan Etti

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun bölgeye havan topu atışlarını artırdığını belirterek seferberlik ilan etti.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, seferberlik kararnamesini imzalayarak yedek askerleri göreve çağırdı.

Rus haber ajansı TASS, Ukrayna'nın artan saldırılarının Donetsk'in de bağlı olduğu Donbas'ta altyapıya büyük zarar verdiğini belirtti.

Reuters, Donetsk’in merkezinde dün büyük bir patlama ve siren seslerinin duyulduğunu aktarmıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait bir aracın saldırıda büyük zarar gördüğü belirtilmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny ise, Donetsk’e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savunmuştu.

Donbas'taki Rusya yanlısı Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti liderleri, dün kadın, çocuk ve yaşlıların bölgeden tahliye edilerek Rusya'ya gönderileceğini açıklamıştı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana bölgede Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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