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Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

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Ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkiv’e yönelik Rus kuvvetlerince dün akşamdan itibaren sabahın erken saatlerine kadar düzenlenen hava saldırıları sonucu şehirdeki altyapı ağır hasar aldı.
Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

Harkiv sakinlerine göre, Rus hava saldırıları son günlerde önemli ölçüde arttı, şehrin çeşitli semtlerinde gece yarısı güçlü patlama sesleri duyuldu.


Saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti


Ukrayna Devlet Acil Servisi Genel Müdürlüğü Harkiv Bölge Şubesince yapılan yazılı açıklamada, Harkiv’e yakın cephe hattında bulunan Çuguyiv şehrinde, dün akşam saatlerinde düzenlenen Rus hava saldırılarında iki sivilin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

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