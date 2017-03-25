UKÜ 20. Yaşını resepsiyonla kutladı

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 20. yaşını dün akşam Bedesten’de düzenlenen resepsiyonla kutladı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, YÖDAK YASASI’YLA İLGİLİ MECLİS’İ ELEŞTİRDİ

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 20. yaşını dün akşam Bedesten’de düzenlenen resepsiyonla kutladı.

UKÜ’nün kuruluşundan itibaren kaydettiği gelişmelerin sinevizyon ile aktarıldığı resepsiyonda 20. yaş pastası kesildi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı ve diğer davetliler katıldı.

AKINCI: “YÜKSEKÖĞRETİMİ GÜNLÜK SİYASET VE PARTİ POLİTİKALARINDAN UZAK TUTMALI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı resepsiyonda yaptığı konuşmada, akademi dünyasının, özerk demokratik ortam ve özgür düşünceye sahip olması gerektiğini vurgulayarak, özgür düşünen bireyler yetiştirmenin önemli şartının da yükseköğretimi günlük siyaset ve parti politikalarından uzak tutmak olduğunu söyledi.

Geri iade ettiği YÖDAK Yasası olarak nitelendirilen Yükseköğretim Yasası ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,yasayı sayfalarca endişe ve kaygıları içeren gerekçelerle birlikte Meclis’e iade ettiğini ancak gerekçeler incelenmeden, okunmadan ve araştırılmadan yarım saatte yasanın Meclis’teki çoğunluk tarafından geçirildiğini kaydetti.

Akıncı, bu düşünceyle akademi dünyasını özerk yapıya kavuşturmanın mümkün olmadığını söyledi.

Akademi dünyasının YÖDAK’ın özerkliğine sahip çıkmak için yaptığı açıklamalara değinen Akıncı, Meclis’in de gereğini yapmasını istedi.

“ÜNİVERSİTE SAYISININ ARTMASIYLA KALİTE DE ARTMALI”

Ülkedeki üniversite sayısının artması konusuna da değinen Akıncı, üniversitelerin gelişmesinin ve sayısının artmasının güzel olduğunu, ancak bunlarla birlikte kalitenin de artması gerektiğini ifade etti.

1990’lı yıllarda her köşede bir banka açıldığını, bir krizle birlikte çok azının ayakta kalabildiğini anlatan Akıncı “Aynı şeyi üniversiteler için de yaşamak istemeyiz” dedi.

Akıncı, öğrenci ve üniversite sayısının artmasına paralel olarak uluslararası rekabet edilebilirliği ve kaliteyi de artırmak gerektiğini belirtti.

Akıncı, UKÜ’nün 20. yılını kutlayarak, üniversitenin her geçen gün daha iyiye gittiğini, daha kaliteli eğitim verdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

“20 YILLIK ÜNİVERSİTEYE DEVLETİN SU VERMEMESİ RAHATSIZ EDİCİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin konuşmasına işaret ederek, 20 yıllık üniversiteye devletin su vermemesini işitmenin rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye’den “şarıl şarıl” su gelirken bazı zamanlarda fazla su denize akıtılırken, suyun UKÜ’ye bağlanmamasını anlamasının mümkün olmadığını söyledi. Akıncı,”El ele verelim bunları yapalım” dedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, bir halkın öz güveni ne kadar yüksekse o kadar güçlü olduğunu kaydetti

Günümüzde gücün topla, silahla değil kültür, sanat ve eğitimde ilerlemeyle ölçüldüğünü söyleyen Siber, üniversitelerin bu gücü sağladığını kaydetti.

KKTC’nin eğitim adası olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Siber üniversitelerin başarısının ülkeye ve topluma pozitif etki yaptığını vurguladı.

NADİRİ

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, 20 yılın üniversitelerin hayatında uzun bir zaman olmadığını ancak UKÜ’nün bu kısa sürede birçok başarılı işe imza attığını belirtti.

Nadiri, 1997 yılında 3 fakülte ve 1 yüksek okul ile kurulan UKÜ’nün, 20’inci yılında 10 fakülte, 8 yüksek okul ve 133 programa ulaştığını belirtti.

Nadiri, 2015-2016 akademik yılında 7 bin olan öğrenci sayısının bugün 16 bine ulaştığını ifade ederek, uluslararası standartlarda 35 ülkeden akademisyenlerle çok kültürlü ortamda eğitim verdiklerinin altını çizdi.

UKÜ kampüsünü artan öğrenci sayısıyla birlikte 3 bin 800 metre kare daha genişlettiklerini söyleyen Nadiri, akıllı, sistemle inşa edilmekte olan Bilim ve Teknoloji binasına bugüne kadar öz kaynaklardan 6,3 milyon Euro harcandığını kaydetti.

Nadiri, kampüsteki su sorununa dikkat çekerek, UKÜ’ye su boru hattı bağlantısı olmaması nedeniyle ihtiyacı taşıma suyla gidermek durumunda olduklarını söyledi.