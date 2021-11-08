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UKÜ Arena’da Cumhuriyet Kupası Heyecanı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programı içerisinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “15 Kasım Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası” müsabakalarının ilk ayağı g
UKÜ Arena’da Cumhuriyet Kupası Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programı içerisinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “15 Kasım Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası” müsabakalarının ilk ayağı gerçekleşti.

CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen ve Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda toplam 6 kulüpten yaklaşık 50 olimpik ve 10 paralimpik sporcu yarışıyor.  

Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk etabı 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. İlk hafta havalı tabanca kategorisindeki atıcılar atışlarını tamamladı.

Müsabakalarda yarışacak kulüpler ise: 

 

  1. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
  2. UKÜ
  3. LEVENT
  4. ALAYKÖY
  5. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  6. BOZDAĞ
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