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UKÜ bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı

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UKÜ bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi yatay geçiş başvuruları başladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 2016–2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Üniversite’ye yatay geçişle başvuru yapacak öğrencilere başarılarına göre burs sağlanacak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 2016–2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yatay geçişle başvuru kabul edeceği programlar şöyle:

“Lisans Programları: Eczacılık, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Psikoloji (Türkçe), Mimarlık, Mimarlık (Türkçe), İç Mimarlık, İç Mimarlık (Türkçe), Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Hukuk, Uluslararası Hukuk, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarım, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe), Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (Türkçe), Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hemşirelik, Hemşirelik (Türkçe), Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Teknolojikeri ve Programcılığı. Önlisans Programları: Adalet, Bilgisayar Programcılığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, İnşaat Teknolojileri, Anestezi, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri”

Bahar  Dönemi’nde 10 fakülte ve 6 yüksekokulda eşdeğer programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin UKÜ Yatay Geçiş Ofisi’ne şahsen müracaat etmeleri veya www.ciu.edu.tr İnternet sayfasından çevrimiçi “Yatay Geçiş Başvuru” formunu doldurmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru için gerekli bilgiler yine www.ciu.edu.tr İnternet sayfasından veya (0392) 671 11 11 numaralı telefondan 2081 veya 2083’ü arayarak alınabilir.

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