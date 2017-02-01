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UKÜ eczacılık fakültesi öğrencilerinden Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyaret

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UKÜ eczacılık fakültesi öğrencilerinden Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyaret
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Öğrenci Birliği (CIUPSA) Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki öğrencilere hediyeler dağıttı.

Gerçekleştirilen etkinliğe öncülük eden UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Birliği (CIUPSA)’nin, UKÜ öğrencilerinin işbirliğiyle kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Koyuncu, aynı zamanda CIUPSA’nın Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (European Pharmaceutical Students Association, EPSA)’nin de üyesi olduğunu anımsattı.

Bazı engelli çocukların beyaz önlük fobisi olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, CIUPSA üyesi öğrencilerin engelli çocukların bu fobilerini yenmeleri amacıyla beyaz önlük giyerek ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ne düzenlenen ziyarette CIUPSA üyesi öğrencilerin amacının engelli çocukları sevindirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, UKÜ öğrencilerinin aynı zamanda çocuklara birçok hediye götürüp dağıttığını da aktardı.

Ziyaret sırasında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ndeki çocukların sevincinin yüzlerinden okunduğunu dile getiren UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, “CIUPSA üyesi öğrencilere ve UKÜ ailesine teşekkür ederim.” dedi.

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