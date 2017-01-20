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UKÜ Eğitim Fakültesi’nden renkli sergi

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UKÜ Eğitim Fakültesi’nden renkli sergi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin renkli dönem sonu sergisi büyük ilgi gördü.

“Okul Öncesinde Eğitici Araç Yapımı I” ve “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersleri kapsamında hazırlanan serginin konusu “Okul öncesi yaklaşımlarından seçilen yaklaşımın yaratıcılığın gelişimine katkısının ifadesi” olarak belirlendi.

Eğitici materyal ve posterler sergilendi

Eğitim Fakültesi binasında düzenlenen sergiye çok sayıda öğrencinin yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Tuş ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Bozcan katıldı. Birçok farklı çalışmanın hazırlandığı sergide maske, bez dolgu sosisler ve duyu-doku-motor gelişim kitapları, eğitici materyal ve posterler yer aldı.

Sergideki posterler “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersi kapsamında Öğr. Gör. Nihan Koran ve Öğr. Gör. Yücel Yazgın yürütücülüğünde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine tasarlatıldı. Sergideki maske, bez dolgu sosisler ve duyu-doku-motor gelişim kitapları ise Öğr. Gör. Yücel Yazgın yürütücülüğünde “Okul Öncesinde Eğitici Araç Yapımı I” dersinde üretildi.

“Sergi öğretmen adaylarının akademik gelişimlerine katkı sağlamakta”

Düzenlenen serginin yürütücülüğünü üstlenen Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yücel Yazgın sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, ilgili materyallerin her birinin yapımı için, öğrencilere 4 haftalık süreler verildiğini ifade etti. Yazgın ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının akademik gelişimleri yanında iş üretme beceri ve yaratıcılıklarının da gelişimine katkı konulduğunu söyledi. Eğitici araç ve materyallerin tamamen öğrenciler tarafından yapılmasının önemine değinen Öğr. Gör. Yücel Yazgın, “Bu durum öğretmen adaylarının; göz-el-beyin koordinasyonu, motor gelişimleri ve iş yapma becerilerinin olumlu etkilenmesine katkı koymuştur.” dedi.

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