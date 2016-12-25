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UKÜ İletişim Fakültesi’nden “AB ile İletişim” paneli

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UKÜ İletişim Fakültesi’nden “AB ile İletişim” paneli
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından “Avrupa Birliği ile İletişim” konulu panel düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Proje Ekip Başkanı, İletişim Uzmanı  Pembe Mentesh ve Bilgi Merkezi Sorumlusu Derya Tangül konuşmacı olarak katıldı.

Tangül: “Her türlü bilgiyi vermeye hazırız”

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Sorumlusu Derya Tangül, konuşmasında Merkez olarak neler yaptıkları konusunda bilgi verdi. AB Bilgi Merkezi’nin Nisan 2015’te kurulduğunu dile getiren Tangül, bu merkezin kurulma amacını Kıbrıs Türk Toplumu’nu AB’ye yakınlaştırmak olarak açıkladı. Derya Tangül, kurum olarak her ay Avrupa Birliği hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, bu etkinliklerin çevre temizliği, trafik güvenliği ve sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda olduğunu aktardı. Tangül AB Bilgi Merkezi olarak Avrupa Gençlik Portalı’nı teşvik edip; gönüllülük, staj ve çalışma imkanı, küresel düşünme becerisi ve yaratıcılık kazanmanın da bu portal kapsamında olduğunu dile getirdi. Merkez’in Lefkoşa’da olduğunu belirten Tangül, “İsteyen herkes ofisimizi ziyaret edebilir, Avrupa Birliği hakkında her türlü bilgiyi vermeye hazırız.” dedi.

Mentesh: “Avrupa Gençlik Etkinliği, AB’nin düzenlediği en anlamlı etkinlik”

Medya ve proje yönetiminde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip İletişim Uzmanı ve AB Bilgi Merkezi Proje Ekip Başkanı Pembe Mentesh, Avrupa Gençlik Medya Günleri’ne vurgu yaparak “Bu etkinlik, genç gazeteciler için AB tarafından düzenlenen en anlamlı etkinliktir. Söz konusu etkinlik, AB üyesi ülkelerin vatandaşları ve yasal olarak ikamet eden tüm genç gazetecilere açıktır.” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun iletişiminden de bahseden Mentesh, bu komisyonun yükümlülüğünün Avrupa Birliği politikalarını genel olarak  kamuoyuna sunmak olduğunu söyledi. İletişim Uzmanı Mentesh, kamuoyundaki eğilimler ve siyasi gelişmeler hakkında kişileri bilgilendirmek ve kamu içerisindeki iletişim faaliyetlerini koordine etmenin komisyonun görevleri arasında bulunduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu’nun kurumsal iletişim hizmeti olarak Avrupa’yı vatandaşlarına daha da yakınlaştırdığının altını çizen Pembe Mentesh, “Avrupa Komisyonu aynı zamanda siyasi açıdan ve kamu yararına olan diğer konularda da vatandaşlarla iletişim kurar ve vatandaşların AB ile ilgili tüm konuları öğrenmesine yardımcı olur.” dedi.

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