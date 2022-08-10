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UKÜ Öğrencisinin Çift Diploma Başarısı

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UKÜ ile İtalya Tor Vergata Üniversitesi işbirliği ile öğrencilere çift diploma imkânı
UKÜ Öğrencisinin Çift Diploma Başarısı

Çift diploma olanakları ile mezunlarına kariyerlerinde bir adım önde başlama fırsatı sunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İtalya Tor Vergata Üniversitesi ile başlattıkları protokol kapsamında başarılı mezunlar vermeye başladı.

UKÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak yaptığı açıklamada İtalya Tor Vergata Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile beraber son üç yıldır yürüttükleri çift diploma programının ilk mezununu verdiklerini belirterek, “Eczacılık Fakültesi öğrencimiz Promise Ayomide Adekola bu yıl çift diploma ile mezun olmuştur” dedi. 

UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin 43 ülkeden öğrencisi ile adının hakkını veren uluslararası bir eczacılık fakültesi olduğunu aktaran Boşnak, “Amacımız bu çok kültürlü ortamda dünyanın ve mesleğin geleceğine hazır eczacılar yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Nijeryalı öğrenci Promise Ayomide Adekola’nın bu program kapsamında beş yıllık eczacılık eğitiminin ilk üç yılını UKÜ’de başarı ile tamamladığını kaydeden Boşnak, ardından Roma’da bulunan Tor Vergata Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim-öğretime başladığını ve iki yıl da orada eğitimine devam ettiğini belirtti.

Boşnak, öğrencileri Adekola’nın üstün başarı ile (110 üzerinden 106 ortalama ile) mezun olarak çift diploma almaya hak kazandığını söyleyerek, öğrencilerine bu imkânı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.  

Adekola’nın başarısının hem ailesini hem ülkesini hem de UKÜ olarak kendilerini onurlandırdığını belirten Boşnak, “Mezunumuz, birisi bir Avrupa Birliği ülkesinden diğeri de YÖK onaylı iki diplomaya sahip oldu. Bu sayede mezuniyeti sonrasında istediği alanda hemen iş bulması kaçınılmazdır” açıklamasında bulundu.

Boşnak, mezunları Adekola’nın tercihinin UKÜ Eczacılık Bilimleri üzerine doktora yapmak olduğunu da belirterek, “Yakın gelecekte Adekola’yı Üniversitemizden mezun olan, insanlığa ve bilime katkı sunan, kendi tecrübelerini genç nesil eczacı adaylarına aktaran bir akademisyen olarak görmeyi çok istiyoruz” temennisinde bulundu.

Hastasını dinleyen, anlayan, empati kurabilen, hastasına en güncel bilimsel bilgi ile hizmet edebilen, gerektiğinde sorumluluk alabilen, yaşadığı topluma katkı sunan, ekip ruhu ile çalışabilen lider sağlıkçılar yetiştirmek hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Boşnak, “Geleceğin sağlık profesyonelleri olma yolunda onlara sadece mesleki eğitimin yeterli olmadığı inancımızla, bireysel yeteneklerini, farklılıklarını keşfetmeye ve onları destekleyerek içlerindeki elması görünür hale getirmeye çalışıyoruz” dedi

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