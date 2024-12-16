UKÜ otobüsü yandı, öğrenciler canını zor kurtardı!

Haspolat'ta dün saat 14.00 sularında, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne ait otobüste içinde yolcuların bulunduğu sırada yangın meydana geldi.
Polisin açıklamasına göre, makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde meydana gelen yangına ilk müdahale otobüs şoförü tarafından yangın söndürme cihazı ile yapıldı.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu otobüsün arka kısmı yanarak maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
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