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UKÜ yanında Erkek cesedi bulundu... Cinayet şüphesi var...

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Ululararası Kıbrıs Üniveristesi yanında Erkek cesedi bulundu... Cinayet şüphesi?
UKÜ yanında Erkek cesedi bulundu... Cinayet şüphesi var...

Erkek cesedi bulundu... Cinayet şüphesi?

Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi yakınlarında Haspolar bölgesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

erkek şahsın dövülerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Polis olay yerinde tahkikat yapıyor.

Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

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erkek şahsın dövülerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Adli tıp uzmanları olay yerinde ilk incelemelerini yapıyor.

Erkek şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve ağzından kan gelerek öldüğü öne sürülüyor.

Erkek şahsın kafa bölgesinde ciddi darp izleri var.

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Cinayete kurban gittiği düşülen erkek şahsın 20-25 yaşlarında Üniversite öğrencisi olduğu düşünülüyor.

Kişinin yabancı uyruklu bir Üniversite öğrencisi olabileceği üzerinde duruluyor.

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Şahsın siyahi 20-25 yaşlarında bir üniversite öğrencisi olduğu iddia ediliyor.

Polis  cesedi tanımış olabileceğini düşündüğü kişileri olay yerine getirip teşhis yapmaya çalışıyor.

Ceset otopsi yapılması için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cesetin kimliği henüz teşhis edilemedi.

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