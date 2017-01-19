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UKÜ’de diyaliz teknikerliği semineri

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UKÜ’de diyaliz teknikerliği semineri
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyaliz Teknikerliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu seminer düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Fresenius Medikal Hizmetleri A.Ş Nephrocare Operation & Project Direktörü Levent Eren konuşması olarak yer aldı.

Konuşmasının başında Fresenius Medical Care hakkında bilgi veren Levent Eren, firmanın kronik ve akut böbrek yetmezliği tedavileri için diyaliz ürünleri ürettiğini ifade etti. Fresenius Medical Care’nin 90 binden fazla çalışanı, son teknoloji ile donatılmış ürünleri, 50’den fazla ülkede 270 binden fazla hastayı tedavi etmesiyle ün kazandığını belirten Eren, diyaliz alanında dünya lideri olduğunu söyledi. Hemodiyaliz ürünlerinden de bahseden Levent Eren son teknoloji kullanılarak tasarlanan ürünlerin amacının ‘Cardioprotective’ hemodiyaliz olduğunu ifade etti. Eren, “Bu ürün sayesinde hastalarımız için en iyi tedaviyi uygulayıp tüm çalışanlarımız için de kullanım kolaylığı sağlıyoruz.” dedi.

Diyaliz teknikerliği mesleğinin tanımını yapan Nephrocare Operation & Project Direktörü Levent Eren, diyaliz teknikerini meslek yüksekokullarından mezun; tabibin yönlendirmesi ile hastaya diyaliz uygulamaları yapan sağlık teknikeri olarak açıkladı. Diyaliz teknikerliğinin öneminden bahseden Eren, “Diyaliz teknikerlerinin diyaliz öncesi ve sonrasında hastanın tıbbi bakımı, hastalara eğitim vermek, hemodiyaliz cihazlarını diyalize hazırlamak ve hastanın damar yoluna iğne girişi yapmak gibi önemli görevleri vardır.” dedi.

UKÜ öğrencilerine staj olanağı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Fresenius Medikal hizmetlerinde staj yapabileceklerini belirten Direktör Levent Eren, Beceri Uygulama Eğitimleri’nde öğrencilere diyaliz makinelerinin ve diyaliz hastalarının tedavisinde bu mesleğin benimsetilmesini hedeflediklerini ifade etti.

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