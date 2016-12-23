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UKÜ’de EPSA oryantasyon günü düzenlendi

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UKÜ’de EPSA oryantasyon günü düzenlendi
“Kıbrıs’ta tek EPSA üyesi UKÜ”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “European Pharmaceutical Students Association (EPSA) Oryantasyon Günü” düzenlendi.

“Kıbrıs’ta tek EPSA üyesi UKÜ”

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen EPSA Oryantasyon Günü’nün açış konuşmasını Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan yaptı. UKÜ öğrencilerinin işbirliğiyle kurulan CIUPSA’nın da EPSA üyesi olduğunu söyleyen Volkan, Kıbrıs’ta tek EPSA üyesinin UKÜ olduğunu belirtti. EPSA’yı 35 farklı ülkeden 160 bin öğrencinin katıldığı dev bir organizasyon olarak niteleyen Dekan Yardımcısı Volkan, amacının eczacılık öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve işbirliği sağlamak olduğunu ifade etti.

Ender Volkan’ın açış konuşmasından sonra EPSA Sekreteri Fatih Çolak ile CIUPSA Twinnet Koordinatörü ve EPSA Dizayn Koordinatörü Gökberk Alp Bakır birer sunum gerçekleştirdi.

Fatih Çolak, EPSA’nın 1978 yılında Fransız öğrenciler tarafından uluslararası alanda eczacılık öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla faaliyete başladığını belirtti. Çolak, Epsa’nın daha sonra Eczacılık Öğrencileri Federasyonu tarafından 1982 yılında resmi olarak  kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin EPSA’ya sosyal medya üzerinden ulaşabileceklerini aktaran CIUPSA Twinnet Koordinatörü ve EPSA Dizayn Koordinatörü Gökberk Alp Bakır ise EPSA’nın hedeflerini; sürekli temas ve bilgi değişimi sağlamak, hareketliliği arttırmak, fikir birliği oluşturmak, etkinlik organize etmek, Eczacılık profilini mesleki olarak artıran etkinlikler organize etmek olarak sıraladı.

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