 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.758
  • Altın 149,622
  • Dolar 3,6359
  • Euro 3,9072
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAEL-SEN’in açtığı dava sonuçlandı!

UKÜ'de kadını bıçaklayarak öldüren Cinayet zanlısı kaçtı!

» »
UKÜ'de kadını bıçaklayarak öldüren Cinayet zanlısı kaçtı!
Zanlının aranmakta olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Polisten edinilen bilgilere göre bugün saat 14:00 sıralarında, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nde  meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile trafikte tartıştığı Gamze Pehlivan (K-37)’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

 Zanlının aranmakta olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kadına şiddete dur de!20 Nisan 2017 Perşembe 12:50
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!20 Nisan 2017 Perşembe 08:39
  • Başbakan Özgürgün'e İdris'ten sert eleştiri19 Nisan 2017 Çarşamba 19:22
  • Mağusa Limanı'nda kaçak silah operasyonu!19 Nisan 2017 Çarşamba 18:47
  • Çekirge istilası!19 Nisan 2017 Çarşamba 17:13
  • Özgürgün'ün "yetkini aştın" sözlerine cevap gecikmedi!19 Nisan 2017 Çarşamba 16:47
  • Karpaz'da akıl almaz olay: iki öğrenciye darp19 Nisan 2017 Çarşamba 16:24
  • TDP TOCEK, kadına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması çağrısı yaptı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:13
  • Ziraat Mühendisleri Odası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi19 Nisan 2017 Çarşamba 14:51
  • Hava nasıl olacak? Haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın...19 Nisan 2017 Çarşamba 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti