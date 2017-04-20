UKÜ'de kadını bıçaklayarak öldüren Cinayet zanlısı kaçtı!

Zanlının aranmakta olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Polisten edinilen bilgilere göre bugün saat 14:00 sıralarında, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nde meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile trafikte tartıştığı Gamze Pehlivan (K-37)’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığı öğrenildi. Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Zanlının aranmakta olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.