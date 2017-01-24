UKÜ’de KKTC’nin ilk finans laboratuarı açılıyor

UKÜ’de Kuzey Kıbrıs’ın ilk finans laboratuvarı açılıyor. Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer alacağı Finans Laboratuvarı 25 Ocak Çarşamba günü açılıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez UKÜ bünyesinde, Çevik Uraz Binası’nda kurulan Finans Laboratuvarı’nın açılışı Çarşamba saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından yapılacak.

Dünyadaki örneklerinin daha çok Amerika ve Kanada’da yoğunlaştığı finans laboratuvarları üniversitelerin iş dünyasına daha yakın olabilmesi ve öğrencilerini finans dünyasına eğitim yıllarında hazırlayabilmesi amacını taşımaktadır.

FİNANS LABORATUVARI UYGULAMALI DERS YAPMA İMKANI SUNACAK

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde faaliyete geçecek Finans Laboratuvarı ile öğrenciler hisse senetleri, tahvil, emtia gibi finansal enstrümanlarda nasıl işlem yapılabildiğini sanal portföyler aracılığıyla uygulamalı olarak öğrenebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler finans sektöründe bu işi yapan profesyonellerin tecrübelerinden de faydalanma imkanı bulacak. Finans Laboratuvarı bünyesinde akademisyenlerin yaptığı araştırmalara günlük hayattaki uygulamalarda yer verilirken aynı zamanda iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve sahada elde ettikleri bulgular da daha teorik düzlemde değerlendirilerek finans dünyasına ışık tutacak yeni araştırmaları ortaya koyabilecek.