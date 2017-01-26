 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.344
  • Altın 148,213
  • Dolar 3,8617
  • Euro 4,1407
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

UKÜ’de KKTC’nin ilk trademaster platformu ile finans laboratuarı açıldı

»
UKÜ’de KKTC’nin ilk trademaster platformu ile finans laboratuarı açıldı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer aldığı Finans Laboratuvarı açıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez UKÜ bünyesinde, Çevik Uraz Binası’nda kurulan TradeMaster platformu ile Finans Laboratuvarı’nın açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından gerçekleştirildi. Finans Laboratuvarı açılış törenine; Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, İş Yatırım Menkul Değerler yöneticileri, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adalıer ve Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Erbuğ Çelebi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Kutlusoy: Finansal okur-yazarlık bilgisi çağın en önemli gereksinimlerinden biridir

Açış konuşmasını yapan İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, bu tarz girişimlerin topluma faydalı olacağına inandığını söyledi. Finansal okur-yazarlık bilgisinin arttırılmasının çağın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kutlusoy UKÜ bünyesinde kurulan Finans Laboratuvarı’nın hem öğrencilere hem de finansal okur-yazarlığa katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Nadiri: Öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pratikte uygulama fırsatı sunmaktayız

Törende konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kuzey Kıbrıs’ta TradeMaster platformuyla desteklenen ilk Finans Laboratuvarı’nın açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. UKÜ’nün 101 farklı ülkeden 15 bin 129 öğrencisiyle çok kültürlü bir ortamda eğitim verdiğine dikkat çeken Nadiri, sadece Kuzey Kıbrıs’ın değil bölgenin en iddialı yükseköğretim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Nadiri, “Programımızın çok uluslu bir yapı içerisinde en üst düzey teknoloji ile donanmış bir laboratuvarını UKÜ’ye kazandırmakla beraber öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pratikte uygulama fırsatı sunmaktayız. Ayrıca lisans seviyesinin yanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılacak araştırmalar için önemli bir veri kaynağını bu Finans Laboratuvarı’nda topluyoruz.” dedi. UKÜ’nün önemli misyonlarından olan araştırmaya da destek vererek hizmete sunulan laboratuvarın üniversite-sektör işbirliğinin önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Halil Nadiri, programın geleceğe bir yatırım olduğunu belirterek açılış törenine katılan herkese teşekkür etti.

Atun: Finans Laboratuvarı’nın ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum

Finans Laboratuvarı açılış töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bu anlamlı açılışta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez kurulan Finans Laboratuvarı’nın ülkeye ve öğrencilere faydalı olmasını dilediğini söyleyen Bakan Atun, dünyanın artık küresel bir köy haline geldiğini belirtti. Sunat Atun, “Bu durumda birbirimize sadece iletişim araçlarıyla bağlı değiliz. Ekonomiler de artık birbirlerine olan etkileşim düzeylerini olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmıştır.” dedi.

Ülke ekonomilerinin performanslarını makro alanda yapılan birtakım hareketlerin belirlediğini ancak esas olanın tüketicinin beklentileri ve algıları olduğunu söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, algı ve beklentilerin ekonomilerin geleceğini şekillendirdiğini kaydetti. Günümüzde döviz kur değerlerinin dalgalanması sırasında Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke kur sepetinde en az değer kaybeden para birimi olduğuna dikkat çeken Atun, Türk Lirası’nın kurlarda oluşan dalgalanmalara rağmen göreceli istikrarlı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Vatandaşların kur dalgalanmaları sırasında panik olmamaları gerektiğinin altını çizen Bakan Sunat Atun, gelir hangi para birimi ise giderin de o para biriminde olması konusunda uyarılarda bulundu. Bilim alanında verilerin de değerli olduğunu anlatan Atun, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez kurulan Finans Laboratuvarı’nın herkese hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde  Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer aldığı Finans Laboratuvarı’nın açılışı için kurdele kesildi ve simgesel gong töreni gerçekleştirildi. Açılıştan sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • UKÜ’de KKTC’nin ilk finans laboratuarı açılıyor24 Ocak 2017 Salı 09:27
  • Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Orman Dairesi’ne gözlem gezisi düzenledi23 Ocak 2017 Pazartesi 15:55
  • LAÜ’de “Anadolu’da Şarap Kültürü” ele alındı21 Ocak 2017 Cumartesi 15:40
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alınacak21 Ocak 2017 Cumartesi 14:39
  • LAÜ'ye yatay geçiş yapan öğrencilere burs imkanı20 Ocak 2017 Cuma 16:17
  • UKÜ Eğitim Fakültesi’nden renkli sergi20 Ocak 2017 Cuma 14:50
  • DAÜ öğrencilerine Kuzey Kıbrıs'ı tanıttı19 Ocak 2017 Perşembe 16:32
  • "Bulut'un açıklamaları kabul edilebilir değil"19 Ocak 2017 Perşembe 16:05
  • 12 fakülte, 5 yüksekokul ve 184 bölümde eğitim alınabilecek...19 Ocak 2017 Perşembe 16:04
  • UKÜ’de diyaliz teknikerliği semineri19 Ocak 2017 Perşembe 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti