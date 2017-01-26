UKÜ’de KKTC’nin ilk trademaster platformu ile finans laboratuarı açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer aldığı Finans Laboratuvarı açıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez UKÜ bünyesinde, Çevik Uraz Binası’nda kurulan TradeMaster platformu ile Finans Laboratuvarı’nın açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından gerçekleştirildi. Finans Laboratuvarı açılış törenine; Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, İş Yatırım Menkul Değerler yöneticileri, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adalıer ve Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Erbuğ Çelebi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Kutlusoy: Finansal okur-yazarlık bilgisi çağın en önemli gereksinimlerinden biridir

Açış konuşmasını yapan İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, bu tarz girişimlerin topluma faydalı olacağına inandığını söyledi. Finansal okur-yazarlık bilgisinin arttırılmasının çağın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kutlusoy UKÜ bünyesinde kurulan Finans Laboratuvarı’nın hem öğrencilere hem de finansal okur-yazarlığa katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Nadiri: Öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pratikte uygulama fırsatı sunmaktayız

Törende konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kuzey Kıbrıs’ta TradeMaster platformuyla desteklenen ilk Finans Laboratuvarı’nın açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. UKÜ’nün 101 farklı ülkeden 15 bin 129 öğrencisiyle çok kültürlü bir ortamda eğitim verdiğine dikkat çeken Nadiri, sadece Kuzey Kıbrıs’ın değil bölgenin en iddialı yükseköğretim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Nadiri, “Programımızın çok uluslu bir yapı içerisinde en üst düzey teknoloji ile donanmış bir laboratuvarını UKÜ’ye kazandırmakla beraber öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pratikte uygulama fırsatı sunmaktayız. Ayrıca lisans seviyesinin yanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılacak araştırmalar için önemli bir veri kaynağını bu Finans Laboratuvarı’nda topluyoruz.” dedi. UKÜ’nün önemli misyonlarından olan araştırmaya da destek vererek hizmete sunulan laboratuvarın üniversite-sektör işbirliğinin önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Halil Nadiri, programın geleceğe bir yatırım olduğunu belirterek açılış törenine katılan herkese teşekkür etti.

Atun: Finans Laboratuvarı’nın ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum

Finans Laboratuvarı açılış töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bu anlamlı açılışta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez kurulan Finans Laboratuvarı’nın ülkeye ve öğrencilere faydalı olmasını dilediğini söyleyen Bakan Atun, dünyanın artık küresel bir köy haline geldiğini belirtti. Sunat Atun, “Bu durumda birbirimize sadece iletişim araçlarıyla bağlı değiliz. Ekonomiler de artık birbirlerine olan etkileşim düzeylerini olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmıştır.” dedi.

Ülke ekonomilerinin performanslarını makro alanda yapılan birtakım hareketlerin belirlediğini ancak esas olanın tüketicinin beklentileri ve algıları olduğunu söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, algı ve beklentilerin ekonomilerin geleceğini şekillendirdiğini kaydetti. Günümüzde döviz kur değerlerinin dalgalanması sırasında Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke kur sepetinde en az değer kaybeden para birimi olduğuna dikkat çeken Atun, Türk Lirası’nın kurlarda oluşan dalgalanmalara rağmen göreceli istikrarlı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Vatandaşların kur dalgalanmaları sırasında panik olmamaları gerektiğinin altını çizen Bakan Sunat Atun, gelir hangi para birimi ise giderin de o para biriminde olması konusunda uyarılarda bulundu. Bilim alanında verilerin de değerli olduğunu anlatan Atun, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez kurulan Finans Laboratuvarı’nın herkese hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım tarafından sağlanan TradeMaster platformunun yer aldığı Finans Laboratuvarı’nın açılışı için kurdele kesildi ve simgesel gong töreni gerçekleştirildi. Açılıştan sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.