UKÜ’de “Türkmenistan Tarafsızlık Günü”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde “Türkmenistan Tarafsızlık Günü” etkinliği düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, UKÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Türkmenistan bağımsızlık marşının okunması ile başlayan etkinlik, Türkmenistan’ın yerel, kültürel, coğrafik bilgilerinin yer aldığı slayt gösterisi ile devam etti.

Gecede konuşma yapan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, öncelikle Türkmenistanlı öğrencilerin Tarafsızlık Günü’nü kutladı. UKÜ’de binden fazla Türkmen öğrencinin olduğunu belirten Doç. Dr. Abbasoğlu, bu gibi eğlenceli ve gelişim açısından önemli etkinliklerin devam edeceğini söyledi. UKÜ’de farklı kültürlerden birçok öğrencinin olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, bu tür etkinlikler sayesinde barışın, sosyal ve kültürel kaynaşmanın sağlanacağının altını çizdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımsıcı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu’nun konuşmasından sonra öğrencilerin hazırladığı Türkmen şiirler okundu. Şiir dinletisinin ardından yöresel kıyafetlerden oluşan defile ve dans gösterisi etkinliğe katılan personel ve öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.