  • BIST 1.539
  • Altın 410,739
  • Dolar 7,5120
  • Euro 8,9818
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

UKÜ’de Yurtlara Polis Kontrolü

» »
UKÜ’de çıkan 48 Covid-19 pozitif vakadan sonra sıkı kontrol başladı
UKÜ’de Yurtlara Polis Kontrolü

UKÜ’de çıkan 48 Covid-19 pozitif vakadan sonra sıkı kontrol başladı

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yurtlarında Covid-19 vakalarında patlama yaşanıyor, polis yurtları dün ablukaya aldı, giriş çıkışa izin verilmiyor

Salı gün açıklanan PCR tarama sonuçlarına göre 27 çarşamba 12 ve dün de 9 vaka ile UKÜ öğrencilerinde tespit edilen vaka sayısı dün itibarı ile 48’e çıkmıştı.

Bugün yapılan PCR testlerinde yeni vakaların olduğu söyleniyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa-Girne yolunda araç yangını05 Mart 2021 Cuma 09:53
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Josep Borrell’i kabul edecek05 Mart 2021 Cuma 09:44
  • Kamu Maaşlarına tırpan! HP dondurulabilir, geçici uygulama kalıcı olabilir!05 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Turizm Emekçileri eyleme gidiyor!05 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 05 Mart Cuma)05 Mart 2021 Cuma 09:11
  • Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor?05 Mart 2021 Cuma 08:05
  • Özal Ziya yazdı...Meclı̇s'in 'Özgürgün Kararı' Anayasaya aykırıdır05 Mart 2021 Cuma 08:02
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar05 Mart 2021 Cuma 08:01
  • Bakanlık açıkladı...Sağlık Bakanlığı’nda pozitif vaka!04 Mart 2021 Perşembe 23:50
  • TC-KKTC protokolünden Tatar'a Saray çıktı04 Mart 2021 Perşembe 23:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti