UKÜ’de Yurtlara Polis Kontrolü

UKÜ’de çıkan 48 Covid-19 pozitif vakadan sonra sıkı kontrol başladı
Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yurtlarında Covid-19 vakalarında patlama yaşanıyor, polis yurtları dün ablukaya aldı, giriş çıkışa izin verilmiyor
Salı gün açıklanan PCR tarama sonuçlarına göre 27 çarşamba 12 ve dün de 9 vaka ile UKÜ öğrencilerinde tespit edilen vaka sayısı dün itibarı ile 48’e çıkmıştı.
Bugün yapılan PCR testlerinde yeni vakaların olduğu söyleniyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.