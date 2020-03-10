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UKÜ'den bir garip uygulama! Öğrenciye tatil, idari ve akademik personel işe devam!

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UKÜ'den bir garip uygulama! Öğrenciye tatil, akademik personel işe devam!
UKÜ'den bir garip uygulama! Öğrenciye tatil, idari ve akademik personel işe devam!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cuma gününe kadar uygulayacağı “tatil” kararını sadece öğrencilerine uyguladı. Akademik ve idari personel okula gelmeye devam edecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cuma gününe kadar uygulayacağı “tatil” kararını sadece öğrencilerine uyguladı. Akademik ve idari personel okula gelmeye devam edecek.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla duyurduğu “okullara tatil” kararı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde sadece öğrencilere uygulanacak.

UKÜ tarafından akademik ve idari personele yollanan mailde, üniversitedeki eğitime 16 Mart tarihine kadar ara verildiği ve ilgili sürede tüm akademik ve idari personelin görevine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, sadece eğitime ara verildiği de kaydedildi.

İşte o mail:

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