UKÜ’den Kızılay’a kan bağışı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNIFEB) üyeleri aracılığıyla “Kızılay’a Kan Bağışı Etkinliği” düzenlendi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNIFEB) Başkanı Ahmet Sarı önderliğinde düzenlenen bağış etkinliği CIU Arena’da gerçekleşti.

Sarı: Kan stoklarının azalması nedeniyle etkinliği düzenlenmeye karar verdik

Etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan UKÜ ailesi ve UNIFEB’e duyduğu memnuniyeti dile getiren UNIFEB Başkanı Sarı, etkinliğin oluşturulma aşamasında Kızılay Derneği ile iletişime geçtiklerini aktardı. Kızılay Derneği’nden onay alındığını ve bu doğrultuda harekete geçtiklerini söyleyen Ahmet Sarı, “Etkinliğimizi Türkiye ve KKTC’de kan stoklarının azalmasından sonra düzenlemeye karar verdik. Böyle bir etkinlikte payımız olduğu için çok mutluyuz.” dedi.

Sultanoğlu: Kan bir gün değil her gün ihtiyaçtır

Kızılay Derneği Genel Direktörü Fatma Sultanoğlu, kan bağışı için UNIFEB üyesi UKÜ öğrencilerinin Kızılay Derneği ile iletişime geçtiklerini ve bu etkinlik için Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendirdiklerini aktardı. Onay aldıktan kısa bir süre sonra bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Sultanoğlu, UKÜ öğrencilerinin ve gençlerin böyle duyarlı olmalarının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Kan stoklarının her gün tükendiğine de değinen Kızılay Derneği Genel Direktörü Fatma Sultanoğlu, “Kan bir gün değil, her gün ihtiyaçtır. Bu anlamlı etkinlik için UKÜ ailesine ve duyarlı gençlerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Kan bağışında bulunan öğrencilerden Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tuğba Durukan, kana ihtiyacı olan birçok insan olmasından dolayı kan vermeye gönüllü olarak geldiğini aktardı. Daha önce de kan bağışında bulunduğunu söyleyen Durukan, kan verdikten sonra kendisini daha iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.