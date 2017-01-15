 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

UKÜ’den Kızılay’a kan bağışı

»
UKÜ’den Kızılay’a kan bağışı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNIFEB) üyeleri aracılığıyla “Kızılay’a Kan Bağışı Etkinliği” düzenlendi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNIFEB) Başkanı Ahmet Sarı önderliğinde düzenlenen bağış etkinliği CIU Arena’da gerçekleşti.

Sarı: Kan stoklarının azalması nedeniyle etkinliği düzenlenmeye karar verdik

Etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan UKÜ ailesi ve UNIFEB’e duyduğu memnuniyeti dile getiren UNIFEB Başkanı Sarı, etkinliğin oluşturulma aşamasında Kızılay Derneği ile iletişime geçtiklerini aktardı. Kızılay Derneği’nden onay alındığını ve bu doğrultuda harekete geçtiklerini söyleyen Ahmet Sarı, “Etkinliğimizi Türkiye ve KKTC’de kan stoklarının azalmasından sonra düzenlemeye karar verdik. Böyle bir etkinlikte payımız olduğu için çok mutluyuz.” dedi.

Sultanoğlu: Kan bir gün değil her gün ihtiyaçtır

Kızılay Derneği Genel Direktörü Fatma Sultanoğlu, kan bağışı için UNIFEB üyesi UKÜ öğrencilerinin Kızılay Derneği ile iletişime geçtiklerini ve bu etkinlik için Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendirdiklerini aktardı. Onay aldıktan kısa bir süre sonra bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Sultanoğlu, UKÜ öğrencilerinin ve gençlerin böyle duyarlı olmalarının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Kan stoklarının her gün tükendiğine de değinen Kızılay Derneği Genel Direktörü Fatma Sultanoğlu, “Kan bir gün değil, her gün ihtiyaçtır. Bu anlamlı etkinlik için UKÜ ailesine ve duyarlı gençlerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Kan bağışında bulunan öğrencilerden Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tuğba Durukan, kana ihtiyacı olan birçok insan olmasından dolayı kan vermeye gönüllü olarak geldiğini aktardı. Daha önce de kan bağışında bulunduğunu söyleyen Durukan, kan verdikten sonra kendisini daha iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nutella'dan açıklama geldi!13 Ocak 2017 Cuma 16:31
  • “Güzel Kıbrıs” şanslıları ödüllerini aldı13 Ocak 2017 Cuma 15:14
  • Türk erkeğinin yanlış bildiği cinsel hurafeler13 Ocak 2017 Cuma 12:07
  • Evli iki yolcu sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü13 Ocak 2017 Cuma 11:14
  • Eski porno yıldızından Google'a 79 milyon Euro'luk tazminat davası13 Ocak 2017 Cuma 11:09
  • Kutup Dairesi'nde yeni bir yaşam kuran çift12 Ocak 2017 Perşembe 23:10
  • FM radyo yayını artık sona eriyor!12 Ocak 2017 Perşembe 20:10
  • Vatikan'da "prezervatif" tartışması12 Ocak 2017 Perşembe 19:10
  • Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!12 Ocak 2017 Perşembe 19:00
  • Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...12 Ocak 2017 Perşembe 18:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti