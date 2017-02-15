UKÜ’deYüksek Lisans ve Doktora başvuruları devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı toplam 35 yüksek lisans ve 14 doktora programında eğitimin verildiği UKÜ’de adaylar Enstitü’ye başvuru yapabilecek.

Adayların Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün yanı sıra UKÜ’nün resmi web sayfasındaki www.ciu.edu.tr/akademik/enstituler adresinden alacakları formu doldurarak gerekli belgeler ile birlikte başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 ŞUBAT

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, diğer yandan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı 35 yüksek lisans ve 14 doktora programına kayıtlar için son başvuru tarihi 20 Şubat Pazartesi.

Bahar 2016-2017 Döneminde başvuru kabul eden Yüksek Lisans programları; “Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mühendislik Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Ekonomi, Grafik Tasarım, İç Mimarlık, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Mimarlık ve Hukuk.”

Başvuru kabul eden Doktora programları ise; “Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İletişim ve Medya Çalışmaları, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri.”

Başvuru için daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar 671 11 11 numaralı telefondan 2214’ü arayarak veya ciu-institute@ciu.edu.tr e-posta adresine yazarak UKÜ ile iletişime geçebilecek.