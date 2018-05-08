  • BIST 100.600
  • Altın 180,741
  • Dolar 4,2922
  • Euro 5,0955
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Ulaş Gökçe: "Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanlarını korumak görevimiz"

» »
Ulaş Gökçe: "Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanlarını korumak görevimiz"
Ulaş Gökçe: "Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanlarını korumak görevimiz"

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, sosyal medyada yaptığı açıklamada Çanakale ve
Gülseren Doğal Sulak Alanları’nın Mağusa’nın iki doğa cevheri olduğunu ve bu alanları korumak için
ne gerekirse yapacaklarını söyledi. Ulaş Gökçe’nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Mağusa'nın iki doğa cevheri var: Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanları. Bu alanların yok edilmesi
için hem yerel, hem de merkezi yönetimler uzun süreden beridir işbirliği içindedirler. Neler yapmadılar ki!? Göle mazot döktüler, kimyasallar kullandılar, göl çevresini yasalara aykırı bir şekilde binalarla kuşatmak için kararlar aldılar.
Adamızda daha insan yokken bu doğal alanlar vardı. Nedir bu doğadan intikam aşkı? Nedir bu bitmek
bilmeyen toprak rantı? Mağusa'da tek ve en etkili yol olan biyolojik mücadeleyle sinek sorununu müdahale edeceğiz.
Göllerimiz ise kurtulacak. Buraları ülkenin itibarı olacak birer ekolojik vitrin haline getireceğiz. Her iki gölümüzde de doğal park kuracağız ve buraları turistik mekânlar yapacağız. Mağusa'nın bu ayıbını bir başarı öyküsü haline getireceğiz. Uzun süreden beridir çevrecilerle ve biyologlarla görüşüyorum. Onların bu göllerle ilgili hayalleri
benim ve arkadaşlarımın, Mağusalıların hayalleriyle örtüşüyor. Onların bu projelerde yönetici rolü üstlenmelerini istiyorum. Son günlerde göllere tecavüz konuları kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir. Buradan ilgili tüm
taraflara şunu ilan etmek istiyorum: Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanları etrafında yasalara
aykırı hiçbir yapılaşmaya imar izni vermeyeceğiz. Herkesin bu olguyu dikkate alarak yatırımlarını
planlamasını tavsiye ederiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:41
  • "Cümbezin altında buluşuyoruz"05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:31
  • Gazimağusa'da uyuşturucu, 5 tutuklu05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:34
  • Acemi erlerin ant içme töreni yapıldı04 Mayıs 2018 Cuma 18:52
  • Kentsel tasarımcı Dana Behrman Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti04 Mayıs 2018 Cuma 13:57
  • Başkan Arter’in “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı03 Mayıs 2018 Perşembe 11:48
  • Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu heyetini kabul etti02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:12
  • Gazimağusa'da yaya çarptı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:59
  • 8.”Rock’ın EMU” etkinliği dün gerçekleştirildi28 Nisan 2018 Cumartesi 13:17
  • BY: Mağusa'da eşi görülmemiş bir kentsel felakete doğru gidiliyor28 Nisan 2018 Cumartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti