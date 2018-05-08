Ulaş Gökçe: "Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanlarını korumak görevimiz"

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, sosyal medyada yaptığı açıklamada Çanakale ve

Gülseren Doğal Sulak Alanları’nın Mağusa’nın iki doğa cevheri olduğunu ve bu alanları korumak için

ne gerekirse yapacaklarını söyledi. Ulaş Gökçe’nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Mağusa'nın iki doğa cevheri var: Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanları. Bu alanların yok edilmesi

için hem yerel, hem de merkezi yönetimler uzun süreden beridir işbirliği içindedirler. Neler yapmadılar ki!? Göle mazot döktüler, kimyasallar kullandılar, göl çevresini yasalara aykırı bir şekilde binalarla kuşatmak için kararlar aldılar.

Adamızda daha insan yokken bu doğal alanlar vardı. Nedir bu doğadan intikam aşkı? Nedir bu bitmek

bilmeyen toprak rantı? Mağusa'da tek ve en etkili yol olan biyolojik mücadeleyle sinek sorununu müdahale edeceğiz.

Göllerimiz ise kurtulacak. Buraları ülkenin itibarı olacak birer ekolojik vitrin haline getireceğiz. Her iki gölümüzde de doğal park kuracağız ve buraları turistik mekânlar yapacağız. Mağusa'nın bu ayıbını bir başarı öyküsü haline getireceğiz. Uzun süreden beridir çevrecilerle ve biyologlarla görüşüyorum. Onların bu göllerle ilgili hayalleri

benim ve arkadaşlarımın, Mağusalıların hayalleriyle örtüşüyor. Onların bu projelerde yönetici rolü üstlenmelerini istiyorum. Son günlerde göllere tecavüz konuları kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir. Buradan ilgili tüm

taraflara şunu ilan etmek istiyorum: Çanakkale ve Gülseren doğal sulak alanları etrafında yasalara

aykırı hiçbir yapılaşmaya imar izni vermeyeceğiz. Herkesin bu olguyu dikkate alarak yatırımlarını

planlamasını tavsiye ederiz."