Ulaş, KTMMOB’de Düzenlenen Panelle Anıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) eski başkanlarından Ahmet Ulaş, “Yönetime Katılım: İstanbul Kent Konseyi Deneyimi” konusunda düzenlenen panelle anıldı.

Panele, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Odaların Yönetim Kurulu üyeleri, KTMMOB’nin önceki Genel Başkanları Ahmet Ömer Çağnan ve Bektaş Göze, Onur Kurulu Başkanı Seran Aysal, Ahmet Ulaş’ın ailesi ve üyeler katıldı.

Açılış sunumunu KTMMOB Personeli Safinaz Yılmaz’ın yaptığı panelde Ahmet Ulaş’ın özgeçmişinden bilgiler paylaşıldı ve sonrasında da açılış konuşmaları yapıldı.

Panelde sırasıyla İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) önceki başkanlarından Themos Demetreou, Ulaş ailesi adına KTMMOB Genel Sekreteri Nazife Yılmaz ve KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır konuştu.

-Yağcıoğlu: “Ahmet Ulaş eline su dökülemeyecek derecede iyi bir yönetici”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahmet Ulaş’ı yüz yüze olacak şekilde tanımadığını söyleyerek, “ancak çok iyi tanıdığımı iddia edebilirim” dedi. Gürkan Yağcıoğlu, Ahmet Ulaş’ın gerek mesleki gerek toplumsal mücadelelerde önemli rol ve sorumluluk üstlendiğini belirtti. Yağcıoğlu, Ahmet Ulaş’ı çalışma arkadaşları, yönetici arkadaşları, Birlik ve Oda personelinin anlatımı ile insanlık namına, dostluk ve iyi ikili ilişkiler namına tabiri caiz ise eline su dökülemeyecek derecede iyi bir yönetici olduğunu dinlediğini ifade etti. Yağcıoğlu sözlerini, “Ahmet Ulaş’ı başkanı olduğum meslek örgütü adına sevgi ve saygı ile anıyorum” diyerek sonlandırdı.

-Demetreou: “İşbirliğinin zor ve tehlikeli olduğu dönemlerde bir araya gelerek, birlikte çalıştık”

Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) önceki başkanlarından Themos Demetreou da konuşmasında, geçmişte diyalog ve işbirliğinin zor ve tehlikeli olduğu dönemlerde bir araya gelerek, birlikte çalıştıklarını belirtti. Themos Demetreou, “Odaların başkanları olarak bir araya geldik ve çalıştık. İki toplum arasından barış köprüsü inşa etmek kolay olmadı ama biz bunun için çok uğraştık. Kıbrıslı Rum ve Türk mühendis ve mimarlar olarak, o zor zamanlarda hep bir yolunu bulduk ve bir araya geldik, araştırmalar, çalışmalar yaptık, işbirliğini geliştirmek için uğraştık. Ahmet Ulaş, barış için Kıbrıs sorununun çözümü ve sonrası için hep çok çalıştı. Bizlerin barış için çok şansımız oldu. Şimdi en zor zamanlardan geçiyoruz.

Yeniden bir araya gelip çalışmalıyız. Ahmet Ulaş gibileri hatırlayarak, onlar nasıl yaşadıkları zor dönemleri aşmayı bildiler, şimdi de bu en zor dönemlerden yeniden birlikte çalışarak çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

-Yılmaz: “Mücadeleden asla vazgeçmeyen kişiliği, çalışkanlığı ve dürüstlüğü bana her zaman örnek olmuştur”

Ulaş ailesi adına duygusal bir konuşma yapan KTMMOB Genel Sekreteri Nazife Yılmaz da, Ahmet Ulaş ile 1999 yılında İMO Yönetim Kurulunda görev yaptığı zamanlardan başlayarak 2008’de Birlik Genel Başkanlığı’nı bıraktığı döneme kadar yakında çalışma şansı olduğunu anlattı. Ahmet Ulaş’ın çok sayıda inansın hayatına dokunduğunu ve yol gösterici olduğunu belirten Nazife Yılmaz, “Ahmet abi deyince ilk aklıma gelen şey, onun şevkat dolu sevecen bakışı olur. Enver ve Salahi onun oğullarıydı ama bana da genelde bir baba şevkati ile ‘kızım” diye seslenirdi. Çok şanslıyım çünkü ben onunla hem ailece hem de Birlik çatısı altında mesleki ve toplumsal yönlerde paylaşımlarda bulundum ve aynı yolda yürüdüm. Mücadeleden asla vazgeçmeyen kişiliği, çalışkanlığı ve dürüstlüğü bana her zaman örnek olmuştur. Eminim pek çok kişi için de böyledir. Birliğimiz ve meslek Odalarımızın önemini, görevlerini ve sorumluluklarımızı bizlerin beynine öyle bir kazıdı ki Birliğimiz evimiz ve yaşam şeklimiz oldu.

Yaşama hep mühendislik ve mimarlık mesleğinin, hukukun ve insan haklarının evrensel ilkeleri bağlamında bakmıştır. Güney ile olan sınır kapıları açılmadan önce çok büyük zorluklar ile izinler alarak Pile’ye oradaki meslektaşlar ile görüşmeye giderdik. Kahvede oturduğumuz zaman bizleri gözlemlemeye gelen sivil polislere de kahve ısmarlardı. İşte Ahmet abi böyle bir insandı” ifadelerini kullandı.

-Adanır: “Ahmet Ulaş, odalar ve birlik olarak tek ses olmayı bize aşılayan kişidir”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, 2005 yılında Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na girdiğinde Ahmet Ulaşın KTMMOB Genel Başkanı görevinde olduğunu belirterek, Birliğin yasasının da 2005 yılında Meclis’te yasallaştığını anımsattı. Tunç Adanır, “KTMMOB’nin şu anda ayakta ve güçlü olmasının en büyük gerekçelerinden biri de KTMMOB Yasası’nın yürürlükte olmasından dolayıdır. Bu nedenle Ahmet Ulaş’a ve tüm ekibine bu yüzden tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Ulaş’ın meslek Odaları arasında bir fikir ayrılığı olduğunda çok sakin bir tavırla konuyu tartıştırarak çözüme ulaştırdığını belirten Adanır, Ulaş’ın kızdığı zamanlarda bile sessiz kalarak kişilere herhangi bir kötü söz söylemediğini belirterek, “o yüzden bizdeki yeri farklıdır” dedi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, “Ahmet Ulaş’ın Oda Yönetim Kurullarında çalıştığımız dönemde bize abilik ederken, Odalar ve Birlik olarak tek ses olmayı bize aşılayan kişidir” şeklinde konuştu.

Tülin Hadi’ye teşekkür plaketi takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, “Yönetime Katılım: İstanbul Kent Konseyi Deneyimi” konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Son olarak ise Tülin Hadi’ye sunum yapmasından ötürü KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Ahmet Ulaş’ın eşi Emel Ulaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi