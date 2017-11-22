 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.964
  • Altın 163,466
  • Dolar 3,9349
  • Euro 4,6413
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Ulaşım devi Uber veri hırsızlığını gizledi

» »
Ulaşım devi Uber veri hırsızlığını gizledi
ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'in 57 milyon kişiye ait verilerin çalındığını gizlediği ve olayı kapatmak için bilgisayar korsanlarına para ödediği ortaya çıktı.

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber şirketinin 2016 yılında uğradığı siber saldırıyı gizlediği ortaya çıktı. Milyonlarca yolcu ve şoförün verileri çalınan ABD merkezli şirketin, bilgisayar korsanlarına rüşvet ödeyerek saldırıyı kamuoyundan sakladığı bildirildi.

Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Uber'e 2016 yılında düzenlenen siber saldırı sonucu 50 milyon yolcunun ve 7 milyon şoförünün verileri çalındı. Dünya genelinde 57 milyon kişiye ait e-posta adresi ve telefon numarasının çalındığını yetkililerden gizleyen şirketin, bilgisayar korsanlarına verileri yok etmeleri ve verileri kullanmamaları karşılığında yüz bin dolar ödediği belirtildi.

600 bin ehliyet numarası çalındı

Bilgisayar korsanlarının yaklaşık 600 bin şoförün ehliyet numaralarını da çaldıkları bildirildi. Ehliyetler ABD'de sıklıkla kimlik kartı olarak da kullanılıyor. Bu nedenle ehliyet numaraları bilgisayar korsanları için önemli.

Dara Khosrovshahi

Uber'den salı günü konuya ilişkin yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgilerini çalmadıklarından yola çıkıldığı belirtildi. Uber, kimliklerin kötüye kullanılması olasılığına karşı müşteri ve şoförlerine destek sağlayacağını açıkladı.

Uber şirketinin yeni yönetim kurulu başkanı Dara Khosrovshahi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlara dair bahane de sunmayacağız" diyerek kendisinin de veri hırsızlığından ancak kısa süre önce haberdar olduğunu ifade etti.

Uber şirketi daha önce de bir skandalla gündeme gelmişti. Ulaşım şirketinin birçok ülkede de yasaları ihlal ettiği öne sürülürken kısa süre önce de Google'ın kardeş şirketi Waymo, Uber'in robot araçlarına dair verileri çalmakla suçlamış ve konuyu yargıya taşımıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump: Rusya ile iyi geçinmek ülkemiz ve dünya için bir kazanç12 Kasım 2017 Pazar 15:04
  • Flynn 'Gülen'i kaçırmak için Türkiye ile pazarlık yaptığı' iddialarını reddetti11 Kasım 2017 Cumartesi 16:35
  • Trump ile geçen bir yıl08 Kasım 2017 Çarşamba 15:47
  • Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı07 Kasım 2017 Salı 15:20
  • Trump yine ‘terörist’ demedi06 Kasım 2017 Pazartesi 14:38
  • Teksas’ta kiliseye saldırı: 26 ölü06 Kasım 2017 Pazartesi 14:32
  • 'New York saldırısını IŞİD üstlendi'03 Kasım 2017 Cuma 15:03
  • İşteki son gününde Trump'ın Twitter hesabını kapattı03 Kasım 2017 Cuma 13:54
  • Trump Manhattan saldırganına idam istedi02 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • ABD, Rakka operasyonunda ölen ABD'lilerin ve Kürtlerin sayısını açıkladı31 Ekim 2017 Salı 14:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti