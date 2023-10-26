  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.455
  • Dolar 28.1535
  • Euro 29.7516
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Ulaşımda Değişiklik: Önemli Yol, Bir Hafta Süreyle Kapanacak

» »
Kalecik Kavşağı ile Kurtuluş Kavşağı Arasındaki Yol, Bakım Çalışmaları Nedeniyle Kapatılıyor
Ulaşımda Değişiklik: Önemli Yol, Bir Hafta Süreyle Kapanacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik akışının İskele-Karpaz bölünmüş anayolundan çift yönlü olarak verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında sürecek çalışmaların tamamlanması ardından trafiğin  tekrar mevcut yola verileceği belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!27 Ekim 2023 Cuma 15:37
  • Hellim Koordinasyon Kurulu toplandı27 Ekim 2023 Cuma 15:20
  • Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”27 Ekim 2023 Cuma 15:11
  • Ziya Rızkı ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı27 Ekim 2023 Cuma 15:06
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kontrollü büyüme önemli27 Ekim 2023 Cuma 14:30
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...27 Ekim 2023 Cuma 12:59
  • "2023 Büyük Av Mevsimi: Avcılar İçin Kurallar ve Harita Açıklandı"27 Ekim 2023 Cuma 12:34
  • Araç Yangını: Gönyeli'de HL 171 Plakalı Aracın Motor Kısmı Alev Aldı27 Ekim 2023 Cuma 12:20
  • İnşaat Kazasında Yaralanan Şahıs Yoğun Bakımda27 Ekim 2023 Cuma 12:16
  • KKTC'de İzinsiz İkamet: 2 Kişi Tutuklandı27 Ekim 2023 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti