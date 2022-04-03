Ulaştırma Bakanı Arıklı ICAS Genel Müdürü Ergin'i Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) iştiraki Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A. Ş. (ICAS International Conformity Assesment Service Inc.) Genel Müdürü Hakan Ergin’i kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, “yenilenecek olan araç muayene sistemi ile ilgili” bakan Arıklı ile görüş alışverişinde bulunan Ergin, ICAS’ın bu alandaki bilgi ve tecrübesini KKTC’ye aktarmak istediklerini ifade etti.

Kamu kuruluşu olması nedeniyle kar amacı gütmediklerini belirten Ergin, yeni araç muayene sistemi ve muayene istasyonlarının yapımı için 50 milyon Euro’luk yatırım öngördüklerini kaydetti.

“Temel hedefimiz; AB direktifleri ile uyumlu, kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır” diyen Ergin, yapılacak yatırım sayesinde KKTC vatandaşlarına istihdam imkanı doğacağını belirtti.

Belgelendirme, deney, laboratuvar, test, metroloji ve kalibrasyon, gözetim ve muayene, eğitim ile teknik müşavirlik ve raporlama gibi pek çok alanda faaliyet gösteren ICAS, Azerbaycan, Moldova ve Katar’da çeşitli projeler yürütüyor.

ICAS’ın araç muayene sistemi ile ilgili güçlü yazılım altyapısı oluşturma, tüm muayenelerin kayıt altına alınması ve ilgili bakanlıklarla paylaşılması, takometre ve taksimetrelerin yenilenmesi ve anında ceza kesilmesi için oluşturulacak yazılımın şehir içi güvenlik kameraları ile entegre edilmesi bulunuyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı , geçmiş tecrübelere dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kuruluşlarıyla çalışmanın her zaman KKTC’nin yararına olduğunu belirtti.

ICAS ile araç muayene sisteminin yenilenmesi konusunda iş birliğinin faydalı olacağını belirten Arıklı, bu konuda ilgili bakanlıklar arasında imzalanacak bir protokolden sonra bu konuda start verileceğini söyledi.