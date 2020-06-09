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Ulaştırma Bakanı Atakan Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap çalışmalarını denetledi

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Ulaştırma Bakanı Atakan Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap çalışmalarını denetledi
Ulaştırma Bakanı Atakan Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap çalışmalarını denetledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap yapım hazırlıklarındaki son durumla ilgili bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in de katıldığı toplantı ve inceleme sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’a, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı eşlik etti. 

Proje kapsamında Tüfekçi Ltd. tarafından bölünmüş yol boyunca çift taraflı kaldırım, drenaj ve aydınlatma altyapısı yapılacak. Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan aşırı yağışlar göz önünde bulundurularak, bölgedeki dere ve su akarlarının ana yol geçişlerinin yeniden boyutlandırılması ve menfez safhasında yeniden yapılması da proje dahilinde bulunuyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın, 1. Etap yapım çalışmalarına en kısa zamanda başlanması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, sürecin Alsancak Belediyesi ile iş birliğinde ilerletileceği kaydedildi.

Alsancak girişi dönel kavşak ile Karşıyaka bölgesi arasında kalan 11.7 km’lik proje, 4 Eylül 2012’de ihale edilmesine rağmen yapım çalışmalarına hiç başlanmamıştı.

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