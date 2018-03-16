Ulaştırma Bakanı Atakan: "Karayolları Dairesi denetleme yapacak ekibe sahip değil"

Atakan, trafik konusunda dünyada kabul görmüş kişilerin danışmanlığında atılacak adımları olduğunu kaydetti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geniş perspektifli bir bakanlık olduklarını belirterek, şu an planlanan toplam 28 proje olduğunu söyledi.

Karayolları Dairesi’nin denetleme yapacak ekibe sahip olmadığını ifade eden Atakan, trafik konusunda dünyada kabul görmüş kişilerin danışmanlığında atılacak adımları olduğunu kaydetti.

Elektronik kantar ve tüm sistemi entegre edecek bir sistem kuracaklarını dile getiren Atakan, bu hayata geçtiğinde ada genelinde tüm radarların da bir merkezde anında toplanabileceği bir yapıya kavuşulacağını söyledi.

Atakan, trafiğin eğitim de dahil olmak üzere bir bütün olduğunu müfredatın güncellenmesi noktasında ciddi adımlar atmayı planladıklarını anlattı.

Şöför okullarının denetlenmesi ve verilen ehliyetlerde değişiklik, takograf ve taksimetre sistemiyle ilgili de girişimleri olduğunu dile getiren Atakan, Araç Kayıt biriminin gayri insani şartlarda hizmet verdiğini ve kısa vadede nasıl iyileştirme yapılabileceği konuşunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Seyrüseferlerin elektronik ortamda çıkarılması için çalışma başlatıldığını söyleyen Atakan, kavşaklarla ilgili bir dizi projeleri olduğunu, Lefkoşa kuzey çevre yolunun hayata geçirilmesiyle de doğru orantılı çalışmalar yapılacağını belirtti.

Gazimağusa Limanı’nın bir ucundan diğerine utanarak yürüdüğünü ifade eden Atakan, dünyadaki hiçbir limanın bir ucundan diğer ucuna bu şekilde kontrolsüz girilemeyeceğini belirtti. Atakan, Hatay’dan deniz otobüsü seferleriyle ilgili bir başvuru yapılmadığını ve internette paylaşılan görsellerdeki gemiyle zaten bu seferin yapılamayacağını belirtti.

Bakanlık dahilindeki her türlü bilgi ve belgeyi istenilen anda paylaşmaya hazır olduğunu belirten Atakan, 2019 yılında Ercan Havalimanı inşaatının biteceğine inandığını, bunun bilinçli şekilde ötelenmesinin kendisine olası görünmediğini kaydetti.

Atakan, Fota yolunun da bütçe görüşmelerinin ardından tadil edileceğini belirtti.

Atakan’ın konuşmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.