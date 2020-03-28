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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?

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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda birçok kısıtlama kararı alınmasına rağmen gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul güzergâhındaki tarihi iki köprünün taşınması ihalesinin yapılmasından bir gün sonra görevden alınması dikkat çekti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "çılgın projesi" diye tanımladığı Kanal İstanbul'un yerel seçimlerin ardından merkezi hükümet tarafından gündeme getirilmesi üzerine Turhan ve İmamoğlu arasında birçok tartışma yaşandı.

"Yeğenim söyledi"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; en akılda kalan tartışma ise “yeğen polemiği” olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul projesine, boğazdaki yoğun trafik nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu anlatırken verdiği “Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk, bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek. Çok yoğun deniz trafiği var” örneği uzun süre tartışılmıştı.

Son olarak da bakanlık, tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak işler için ihale sürecini başlattı ve projenin etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin taşınması için ihale tarihini 26 Mart 2020 olarak belirledi. Tarih, mart ayının başında kamuoyuna duyuruldu. Ancak daha sonra tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı ve bir dizi kısıtlayıcı önlem alındı.

Okullar kapandı, sınavlar, duruşmalar ertelendi ancak Kanal İstanbul güzergahındaki iki tarihi köprüyü taşıma işi için açılan ihale iptal edilmedi. 26 Mart günü maskeli ve eldivenli ihale komisyonu üyeleri tarafından ihale yapıldı.

Tahmini bedeli 566 bin TL olan ve 4 teklifin sunulduğu ihalenin sonucunun açıklanması beklenirken bakan Turhan görevden alındı. 26 Mart günü gerçekleştirilen ve kamuyonun tepkisini çeken ihaleden bir gün sonra 27 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alındığının duyurulması dikkat çekti.

Yeni bakan İmamoğlu seçilince İBB'den ayrılmıştı

Turhan'ın yerine getirilen yeni bakan Adil Karaismailoğlu da dikkat çekici bir isim. İkinci kez kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak resmen göreve başladığı 28 Haziran günü İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte istifa eden 7 genel sekreter yardımcısından biri de Adil Karaismailoğlu idi.

İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, kısa süre sonra 20 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı. Karaismailoğlu 27 Mart itibariyle de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

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