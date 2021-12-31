Ulaştırma Bakanı Canaltay’ın Yeni Yıl Mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Resmiye Canaltay, 2022’nin halka, Türk ulusuna ve insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diledi, yeni yılı kutladı.

Canaltay yayımladığı mesajda, son iki yıldır pandeminin gölgesinde insanlık olarak ayakta durmaya çalıştıklarına işaret ederek, 2020 yılını pandemiden dolayı kapanmalarla geçirdiklerini, halk sağlığını öncelik olarak belirlemeleri nedeniyle kaynakları bu yönde kullandıklarını kaydetti.

“Ülke olarak o zor günleri, birlikte, dayanışma içerisinde atlattık” diyen Canaltay, şunları belirtti:

“2021 yılını ise bitmek tükenmez bir enerji ile çalışarak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle muhafaza ettiğimiz yakın ve samimi ilişki sayesinde, özellikle karayolu altyapısı kapsamında önemli projeleri hayata geçirdik.

Pandemi sonrasına hazırlık olarak gördüğüm bu yatırımlarla birlikte yeni normale daha güçlü bir şekilde hazırlanma sürecimiz devam ediyor.

Ülke içerisinde atılmış adımlar ve Anavatan Türkiye’nin verdiği destek sayesinde geleceğe umutla bakıyorum. Bu nedenle 2021’den daha zor bir yıl olacağı söylenen 2022’nin, birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz halinde bir fırsat yılı olduğunu düşünmekteyim.

Pandemi hayatımızı zorlaştırmış, bizim için önemli olan ailemizden, yakınlarımızdan ve arkadaşlarımızdan uzaklaştırmış, pek çok konuda fedakarlık yapmamızı gerektirmiş olabilir. Her ne olursa olsun geleceğe umutla bakmaya devam etmeli, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için kararlılıkla, hiç yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz.

Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını pek çok kez gördük.”