Ulaştırma Bakanı'ndan Gönyeli Çemberi 'kaçış yolları' açıklaması: "Trafik %100 rahatlayacak demedik"

Bakan Dürüst, Pınarlı ziyaretinde, gündemin önemli konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, talepleri ve istekleri yerinde incelemek için, Pınarlı köyünü ziyaret ederek, köylünün isteklerini, eksiklerini dinledi ve gündemin önemli konularına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Serdarlı’dan Pınarlı köyüne ulaşımı daha da kısaltacağı inancıyla, Pınarlı köylülerinin, toprak olan yolun asfaltlanmasını talep etmeleri üzerine Pınarlı köyüne bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Dürüst, burada Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar ve çok sayıda Pınarlı köylüleri tarafından karşılandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Pınarlı köyü ziyaretinde, köylünün taleplerine ilişkin olarak yaptığı açıklamasının yanı sıra, gündemi meşgul eden karayollarına ilişkin konularda da açıklamalarda bulundu.

TARLA YOLU KONUSU...

Serdarlı ve Pınarlı köylerini, daha da yakınlaştıracak olan ve şu anda tarla yolu olarak kullanılan yolun asfaltlanması ile ilgili olarak, köylünün taleplerini haklı bulduğunu ve bu nedenle, Bakanlık yetkilileri ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Dürüst, konu ile ilgili olarak Karayolları teknik personelin yapacağı çalışmaların ardından, Pınarlı halkının talebini, şartlar ve imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışacaklarını belirtti.

GİRNE DAĞ YOLU KONUSU...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC gündemini en fazla meşgul eden ve çözüm bekleyen en önemli konularının en başında yer alan Değirmenlik – Girne (dağ yolu) yolunun yenilenmesi çalışmaları ile ilgili olarak, gelinen aşama hakkında bilgiler verdi.

"FİRMA KKTC'DE"

Uzun yıllardan beridir, yenilenmesi ile ilgili olarak birçok Ulaştırma Bakanı görevinde bulunan siyasilerin çalışmalar yaptığını belirten Bakan Dürüst, “Kolay bir proje olsaydı, çok önceden yapılabilecekti. Ancak göreve gelir gelmez, yol ile ilgili projelerimizi tamamladık, geçtiğimiz yıl Ekim ayında KKTC’yi ziyaret eden TC Ulaştırma Bakanı’na projemizi sunduk ve şu an gelinen aşamada, yolun yenilenmesi ile ilgili olarak çıkılan ihale sonuçlanmış, ihaleyi alan firma belirlenmiş ve ihaleyi alan firma şu anda KKTC’dedir” dedi.

Bakan Dürüst, Girne dağ yolu yenileme projesi ihalesini kazanan firmanın, ihale şartnamesini imzalayarak KKTC’ye geldiğini ve şu anda firmanın şantiye oluşturmak için başlatmış olduğu çalışmalarının sonuna geldiğini belirtti.

"KKTC'YE GELEN 3 FİRMA VAR"

“KKTC’ye gelen firmalar 3 tanedir. Birincisi Değirmenlik – Girne yolunu yapacak olan firmadır. Bu proje, yonca kavşağından başlayarak, bölünmüş yol olarak Acapulco kavşağına kadar olan kısmını kapsamaktadır. İkinci firma, Acapulco kavşağından Girne merkezine kadarki güzergahı, üçüncüsü ise Girne merkezinden Gönyeli çemberine kadarki güzergah ile ilgilidir” diyen Bakan Dürüst, bu projelere ilaveten Büyükkonuk’tanAcapulco’ya olan sahil yolunun düzenlenmesi projesinin de yakın zamanda başlanacak projeler olduğunu belirtti.

"YOL DÜZGÜN OLSA DA DİKKATSİZ SÜRÜŞ SONUCU KAZA KAÇINILMAZ"

“Her ne kadar dağ yolunun, bozuk bir yol, güvensiz bir yol olduğunu sadece söylesek bile, sürücüler olarak bizler de, gerek cep telefonu ile konuşarak veya mesajlaşarak, dikkatsiz ve süratli araç kullanmaya devam ettiğimiz müddetçe, kazaların olması maalesef kaçınılmaz olacaktır. Böylesi dikkatsiz ve süratli araç kullanmaya devam edersek, yol ne kadar da düzgün ve güvenli olsa da, maalesef ki kazalar kaçınılmaz olacaktır” dedi.

"İKAZLARI MAZERET İÇİN SÖYLEMİYORUM"

“Bu ikazları ya da tespitleri, mazaret olsun diye söylemiyorum. Bizim bugünkü görevimiz, imkanlar ölçüsünde yollarımızı düzeltmek ise, biz görevimizi elbette ki yapacağız. Bir şeyi yapacağımızı söylüyorsak onu mutlaka yaparız. Devletimizin kısıtlı imkanları ile halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bununla Devletimiz’in acizliğini söylemiyorum. Bizler nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz” dedi.

TÜRKİYE'DEN GELEN PARA KONUSU...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, gündemin bir diğer konusu olan projeler için ayrılan bütçenin kullanılamadan geri gittiği noktasındaki eleştirilere de cevap vererek, “Para geliyor da proje yapılmadığı için geri gidiyor söylemleri bizim bakanlığımız için geçerli değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda şu an için, hangi bakanlıkta ne kadar bütçe artarsa tümüne talip olabilecek kadar projemiz vardır” dedi.

GÖNYELİ ÇEMBERİ 'KAÇIŞ YOLLARI' KONUSU...

Bakan Dürüst, Bakanlık olarak, her ne kadar eleştirilere maruz bırakılırsa bırakılsın, icraatların, yapılanların ortada olduğunu söyledi. “Akıncılar yolu, Gönyeli Boğaz yolunun yenilenmesi, Gönyeli çemberi kaçış yolları projesi ki bugün bakıyorum Girne istikametinden gelen araçlar kaçış yolları sayesinde çembere takılmadan geçiş yapabiliyorlar. Bizlerin bu projeyi ortaya koyarken, Gönyeli çemberindeki tıkanıklığı yüzde yüz çözeceğiz iddiasını ortaya koymadık. Bunun, kısmi olarak bir rahatlatma getirecek birinci etap proje olduğunu hep vurguladık. Ardından Paşaköy – Aslanköy yolu, Görneç – Alevkayası, Büyükkonuk – Sazlıköy, Alevkayası – Yayladağ yollarını yaptık. Boğaziçi – Kuzucuk yolu ile Paşaköy – Vadili yollarının yapımı için de ihale aşamasına geldik” dedi.

Bakan Dürüst, bütün bu yatırımların ve çalışmaların, KKTC Devleti’nin imkanları çerçevesinde ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile gerçekleştirildiğini belirterek, “hizmetlerimiz halkımız için, halkımızın güvenliği, rahatlığı ve daha iyi şartlarda, vatan topraklarında yaşam sürdürmeleri içindir” dedi.