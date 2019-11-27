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Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal’den bilet alanların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar başlatıldı

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Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal’den bilet alanların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar başlatıldı
Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal’den bilet alanların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal’in uçuşlarını bir süre durdurmasının ardından söz konusu firmadan bilet alan yolcuların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurulan uçuşlar doğrultusunda kimsenin mağduriyet yaşamaması için diğer havayolu şirketleriyle istişareler yapılarak ek seferler düzenlenmesi için çalışmaya başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: “Atlasglobal Havayolları 26 Kasım 2019 tarihi itibariyle yapmış olduğu açıklama ile tüm uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durduğunu bildirmiştir. Bu durum haliyle ülkemiz hava ulaşımını da olumsuz etkileyecektir. Uçuşlara ara verilen süre içerisinde biletleme işlemi yapmış olan yolcuların durumları, oluşan mağduriyetlerin nasıl giderileceği konuları TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile karşılıklı olarak istişare edilmeye başlanmıştır.

Yine bu olumsuz durumun ülkemize ve ülkemizden yapılan uçuş frekanslarına etkisini azaltmak adına halen uçuş yapan 3 havayolu firması ile ek seferler düzenlenmesinin programlanması çalışmalarına da başlanmıştır. İlgili konularda yeni gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.”

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