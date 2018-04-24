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Ulaştırma Bakanlığı T izinleri konusunda bir açıklama yaptı

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Ulaştırma Bakanlığı T izinleri konusunda bir açıklama yaptı
Ulaştırma Bakanlığı T izinleri konusunda bir açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanlığı T izinleri konusunda bir açıklama yaptı:

"Son günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, yeni ticari araç işletme izni (T izin) verilmesi için çalışma yaptığı iddia edilerek, bunun yerel seçimlere yönelik bir nevi “secim rüşveti” olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçekle alakası olmayan söz konusu bilgiler, biraz da maksatlı olarak yayılmaya çalışılmaktadır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi, T izni verilmesine yönelik uygulamadaki prosedüre gereken düzenleme getirilmeden, bu konuda herhangi bir tasarrufumuz olmayacaktır. Bakanlığımız; geçmiş dönemlerde keyfi, siyasi ve benzeri nedenlerle verilmiş T izinlerine yönelik soruşturma ve iptal işlemlerini tamamlamadan, dahası bu sektöre yönelik bir düzen ve standart çalışmasını hayata geçirip izin verilmesini siyasi erkin keyfiliğinden çıkarmadan yeni T izni vermeme konusunda kararlıdır. Amacımız T izinlerini veren İzin Kurulu’nun, bakanın emir kulu olmaktan çıkarılıp siyasi erkin müdahale edemeyeceği bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yapacağımız tüm çalışmalarımızı sektör temsilcileri ile istişare ederek vereceğimizi de bu vesile ile kamuoyu bilgisine getirmek isteriz."
 

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