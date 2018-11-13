Ulaştırma Bakanlığı yeni hız tespit kameraları nedeniyle sürücülerii uyardı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bazı bölgelere yeni hız tespit kameraları yerleştirildiğini ve sürülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolu, şimdiki DAÜ Bağlantı Yolu üzerinde, Gazimağusa istikametinde Güvercinlik kavşağına gelmeden yeni monte edilen hız tespit kamerası, 12 Kasım 2018 Pazartesi’nden itibaren devreye giriyor.

Söz konusu yol üzerinde azami sürat kısıtlaması 65km/saat olup, hem geliş hem de gidiş yönünde hız ihlali yapan araçlar devreye girecek olan kamera tarafından tespit edilecektir. Sürücülerin söz konusu yolda hız sınırlandırmasına uymaları gerektiği önemle duyurulur."