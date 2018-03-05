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Ulaştırma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Ulaştırma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Lefkoşa-Girne Anayolu ile Girne-Değirmenlik yolu (Girne dağ yolu)  üzerinde devam eden çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Dağ yolu ile ilgili düzenleme, elzem olan alt yapı çalışmalarının tamamlanacağı süre ile sınırlıdır…

Girne-Değirmenlik Anayolu (Girne dağ yolu) üzerinde bugün hayata geçirilen süreli kullanım sınırlaması, trafik güvenli açısından gerekli önlemlerin sağlanması adına yol üzerinde yapılacak olan elzem altyapı çalışmaları çerçevesinde alınmış bir karar olup, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacaktır. Sınırlama yolun kuzey tarafında ikinci Arapköy kavşağı ile güney tarafında Mekanize Tümen Karargah nizamiyeleri arasında kalan bölümü kapsamaktadır. Çalışmaların üç hafta sürmesi planlanmaktadır.

Dağ yolu olarak bilinen ana güzergah üzerinde 2017 yılında ihalesi yapılan yol yenileme çalışmaları planlandığı gibi sürüyor. Çalışmalar, Girne tarafından Arapköy mevkii üzerinden zirveye doğru olan bölüm çerçevesinde hayata geçiriliyor. Buna paralel olarak yolun Minareliköy ile zirve arasında kalan bölümünde yer alan ciddi deformasyonu ortadan kaldırmak için bakanlığımıza bağlı Karayolları Dairesi ivedi bir çalışma başlattı. Özellikle çöken, kabaran ve trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlayan bölümlere hemen müdahale edilip gerekli altyapı çalışmaları hayata geçirilecek. Trafik güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması ile birlikte yol eski trafik düzenine döndürülecektir.

Lefkoşa-Girne yolu mevcut asfalt kemirilmesi işlemi tamamlanmıştır…

Girne giriş katlı kavşağı ile St Hilarion kavşağı arasında kalan 4.8km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işlemi tamamlanmıştır. İlgili bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemleri başlamıştır. Çalışan ekip sayısı arttırılmış olup altyapı güçlendirme işlemleri, drenaj yenileme işlemleri ve benzeri güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Mart sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçilip bordür, oto korkuluk ve yol çizim çalışmalarının bitirilmesine müteakip, kapalı bölüm trafiğe açılıp diğer şeride geçilecektir. 

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