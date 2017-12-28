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ULAŞTIRMA İÇİN “POLİTİKA” VE “EYLEM PLANI” GEREKİYOR!!

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ULAŞTIRMA İÇİN “POLİTİKA” VE “EYLEM PLANI” GEREKİYOR!!
28 Aralık 2017 tarihli Detay Gazetesi...

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası’nın işbirliğiyle hazırlanan KKTC Ulaştırması Genel Değerlendirme Raporu’nun detayları dün kamuoyuyla paylaşıldı. Ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının nasıl önüne geçilebileceği ve genel anlamda nüfus sayısının giderek artmasını dikkate alarak ulaştırma konusunda kapsamlı tespit ve öneriler sunan rapor, ülkemizde ulaştırma konusunda acil bir şekilde politika üretilerek, eylem planı hazırlanması gerekliliğini vurguluyor.

Birçok yolun altyapı anlamında eksikliklerle dolu olduğunun tespit edildiği rapor, ulaştırma ve trafik konularında uzun yıllardır yaşanan çok başlılığın da insan hayatlarına mal olan trafik kazalarına uzun süreli çözümler üretme konusunda ciddi zorluklar teşkil ettiğinin altını çiziyor. Toplu taşıma uygulamasının zayıflığına dikkat çekilen raporda, sürekli artış gösteren nüfus sayısına bağlı olarak toplu taşıma anlayışının kaçınılmaz olarak geliştirilmesi gerektiği bulunuyor.

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