  • BIST 95.530
  • Altın 211,554
  • Dolar 5,3046
  • Euro 6,0510
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Ülke battı çıktı

» »
Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağmur Lefkoşa’yı olumsuzetkiledi. Dün akşam yağan sağanak derelerin taşmasına nedenoldu.
Ülke battı çıktı

Ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Dolu yağışlarının ve kuvvetli gökgürültülü sağnak yağışların etkili olduğu Lefkoşa'nın birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Evrenselgazete'nin Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekiplerinden aldığı bilgiye göre, Haspolat'ta, Yonca'da, Surlariçi'nde su baskınları yaşandı.

Öte yandan, Bakanlıklar bölgesinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri yolda mahsur kalan araçlara müdahale etti.

dere-001.jpg

Lefkoşa’da bazı yollar yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı. Atatürk Spor Salonu önünde ağaç devrildi. Bazı bölgelerde ise elektrikler kesildi.

dere-003.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Önemli olan işbirliğini geliştirmek, güveni tesis etmek”04 Aralık 2018 Salı 13:20
  • 755 bin TL'lik hırsızlık04 Aralık 2018 Salı 13:16
  • BASS: “Cypfruvex yönetimini basına doğru bilgi vermeye ve çalışanları sahiplenmeye davet ediyoruz”04 Aralık 2018 Salı 13:15
  • Akıncı, KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı üyelerini kabul etti04 Aralık 2018 Salı 13:10
  • Radyasyon sağlığı ve güvenliği birimi (RSGB) ilk etkinliğini gerçekleştirdi04 Aralık 2018 Salı 13:05
  • Şahali: “5 günde aflatoksin nedeniyle 57 ton süt imha edildi”04 Aralık 2018 Salı 13:00
  • “Yolsuzluk dosyalarının takipçisiyiz”04 Aralık 2018 Salı 12:49
  • Loizidu dosyasının kapanmasını engelleme çabası04 Aralık 2018 Salı 12:23
  • Faizlere “ara emri”04 Aralık 2018 Salı 11:51
  • “Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk Koruma Sistemleri” konulu çalışma gerçekleştirilecek04 Aralık 2018 Salı 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti