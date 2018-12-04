Ülke battı çıktı

Ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Dolu yağışlarının ve kuvvetli gökgürültülü sağnak yağışların etkili olduğu Lefkoşa'nın birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Evrenselgazete'nin Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekiplerinden aldığı bilgiye göre, Haspolat'ta, Yonca'da, Surlariçi'nde su baskınları yaşandı.

Öte yandan, Bakanlıklar bölgesinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri yolda mahsur kalan araçlara müdahale etti.

Lefkoşa’da bazı yollar yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı. Atatürk Spor Salonu önünde ağaç devrildi. Bazı bölgelerde ise elektrikler kesildi.