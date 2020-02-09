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‘Ülke çile çekiyor, Tatar kalabalık gazeteci heyeti ile Londra’ya gidiyor’

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Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında ‘kaynak yok’ diyen Başbakan Ersin Tatar’ın, kabalık bir gazeteci heyeti ile Londra’ya gitmesini sert sözlerle eleştirdi.
‘Ülke çile çekiyor, Tatar kalabalık gazeteci heyeti ile Londra’ya gidiyor’

Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında ‘kaynak yok’ diyen Başbakan Ersin Tatar’ın, kabalık bir gazeteci heyeti ile Londra’ya gitmesini sert sözlerle eleştirdi.

İşte o sosyal medya paylaşımı;

Başbakanımız Ersin Tatar “Londra Türklerinin sorunlarını görüşmek üzere kalabalık bir gazeteci heyetiyle birlikte” Londra’ya gidiyormuş… Londra’daki Türklerin sorunları varsa oranın Başbakanı Boris Johnson çözer, ama Kıbrıs Türkleri sorunlarının çözümünü kendi Başbakanları Ersin Tatar’dan bekler… Ve çözülmesi gereken yığınla sorun var bu çilekeş ülkede… Ki bunlar gündeme geldikçe, eylemler yapıldıkça, Başbakanlık önü ağlama duvarına dönüştükçe Hükümet’ten “Kaynak yok” yakınmaları gelir… Allah aşkına, “kalabalık bir gazeteci heyetiyle gerçekleştirilecek Londra ziyaretine şimdi kaynak nasıl bulunur?” sorusunu soranlar haksız mı?.. Kaldı ki Hükümetin Başbakan yardımcısı yakın bir geçmişte zaten Londra Türklerini iki kez ziyaret etti..

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