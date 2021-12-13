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Ülke Ekonomisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Masaya Yatırıldı

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Ülke Ekonomisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Masaya Yatırıldı.
Ülke Ekonomisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Masaya Yatırıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Bankalar Birliği temsilcileri ve iktisatçıların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, dövizde yaşanan dışsal şokun, ekonominin farklı alan ve sektörlerine muhtemel yansımalarını değerlendirerek, yurttaşın yaşanan gelişmelerden asgari seviyede etkilenerek mağdur olmaması için deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sektör temsilcilerinin sağduyulu düşünerek toplumsal fayda temelinde alacakları kararlarla, dövizde yaşanan dalgalanmanın aşılmasına katkı koyacaklarına inanç belirtti.

BORÇLAR KONUSU

Toplantıda, vatandaşların banka borcu taksitlerinin, borç sahiplerinin gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalarla sabitlenmesi ve vade uzatılması yönünde çalışma başlatılmasında mutabık kalındı.

 

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