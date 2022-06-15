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‘Ülke ekonomisi için’ daha az çay tüketmeleri istendi

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Pakistan dünyanın bir numaralı çay ithalatçısı. Geçen yıl 600 milyon dolarlık ithalat yaptı.
‘Ülke ekonomisi için’ daha az çay tüketmeleri istendi

Ülkenin nisan ayında göreve başlayan Başbakan Şahbaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi’nin genel sekreteri, eski içişleri bakanı Ahsan İkbal, günde birkaç fincan daha az çay tüketilmesinin, yüksek ithalat giderini düşürmeye yarayacağını söyledi.

”Çayı vadeyle ithal ettiğimiz için halkımızdan bir ya da iki fincan daha az tüketmelerini rica ediyorum” diyen İkbal, dükkanları da elektrik sarfiyatının azalması için saat 20:30’da kapatmaya çağırdı.

Bu talep, ülkede döviz rezervinin hızla düştüğü döneme denk geldi. Bu durum hükümetin üzerinde, yüksek ithalat maliyetini düşürme konusunda baskı yaratıyor. Şu anda iki aylık ithalata yetecek kadar rezerv var.

Hükümetin talebi sosyal medyada gündem oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı, çay tüketimi azaltarak ülkenin ciddi ekonomik sorunlarının çözülebileceği konusundaki tereddütünü dile getirdi.

Geçen ay Karaçi kentindeki yetkililer, bazı lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirmişti.

İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından meclis nisan ayında yeni başbakanını seçmişti. Pakistan Müslüman Ligi lideri Şahbaz Şerif yeni başbakan olmuştu. Ekonomik kriz, Şerif’in en önemli sınavlarından biri.

 
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