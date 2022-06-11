Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz!

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen Genç Liderler temalı gençlik toplantılarının birincisi dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, lise okul kaptanlarından oluşan öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, gençleri ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı’nda misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

“Ben ve ekibim halka yakın olmaya çalışıyoruz” diyen Tatar, halkın içinde yer alan bir Cumhurbaşkanı olarak her zaman halkı Cumhurbaşkanlığı’nda görmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir buçuk yıllık görev süresinde çok sayıda insanı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyledi.

KKTC’nin güçlenmesi hedefinde yola devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük sıkıntılardan geçilen böyle bir dönemde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’na başkanlık ettiği toplantıya da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntılara çareler üretmeye çalıştıklarını ve yeni projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Çeşitli kültürlerin iz bıraktığı güzel bir coğrafyada yer alan Kıbrıs’ın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğretim ve hizmetler sektörlerini daha da geliştirmek için uğraş verildiğini kaydetti.

“Geleceğimiz gençlerimizindir” diyen Tatar, gençlerin spor, sanat ve kültür alanında sürdürdüğü faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı olarak destekleyerek gençleri teşvik ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz ülke gençliğinin başarılı olduğuna inanıyoruz. Üzerimizdeki tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti milli takımlarında yer alarak başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gelecek gençlerimizindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, akademik çalışmalarına özen göstermelerini, öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarını, zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere önem vermelerini da tavsiye etti.