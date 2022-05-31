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Ülke geneli dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

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KIB-TEK bu akşam 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Ülke geneli dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

İşte KIBTEK’in açıklaması;

GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz, 31.05.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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