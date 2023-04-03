Ülke Geneli Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, hafta sonu Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada Teknecik’te 4 santralin arızalandığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve dört santralin birden durması ile KKTC’nin yüzde 50 ‘sinde kesinti olacağını açıklamıştı.



El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ise bugünkü yaptığı açıklamada, El-Sen’in süresiz grevinden sonra 4 makinenin devre dışı kaldığı yönünde çıkan söylemlerin doğruyu yansıtmadığını açıklamıştı.

Tuğcu arıza yaşanmasının sebebinin, makinelerin zamında yapılmayan bakımlar nedeniyle sorun yaşandığını belirtti. Ülke genelinde 10.50’den itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.