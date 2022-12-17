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Ülke Geneli Trafik Denetimi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ülke Geneli Trafik Denetimi

16-17.12.2022 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

 

            Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler  kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1480 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 309 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 7 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir. 

Ayrıca denetimlerde, N.N.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, ithali yasak olan 20 adet elektronik sigarayı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

 

            Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 48 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1530 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 257 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 22 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklanmıştır.  

 

            Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiştir.                 Denetimlerde; E.S.(E-45)’in işletmeciliğini yaptığı markette yapılan kontrol sonucu, muhtelif markalardaki 336 şişe alkollü içki ile 167 paket tütün ürününü ruhsatsız olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, toplam 286 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 6 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir. 

Ayrıca denetimlerde,

  1. M.M.A.A.(E-25)’in kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, satışı yeşil reçeteye tabi olan 35 adet hap ile 13 adet ampülü kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır.
  2. M.B.A.(E-19)’un kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, 1 adet kanunsuz çakı ve 1 adet tecavüz-i aleti(ahşap sopa) tasarruf ettiği tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

 

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 7 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 310 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 87 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 1 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklanmıştır.

 

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