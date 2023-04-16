Ülke Geneli Trafik Denetimi

15-16 Nisan 2023 tarihlerinde, 20:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapmakta olan cafeler, barlar vb eğlence yerleri ile gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Denetimlerde izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 2 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen iki kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 160 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 artaç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 952 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 193 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ve alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içkinin satışa arz ettiği tespit edilen 2 işletme hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 785 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 20’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 274 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır. Trafik denetimlerde ayrıca işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazılmasını önlemek adına, başka bir şahsa ait kimlik ve sürüş ehliyetini görevli polise vererek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilen bir araç sürücüsü ise tutuklanarak aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 370 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 73’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.