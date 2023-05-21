Ülke Geneli Trafik Denetimi

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 19 bin 258 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre yapılan kontrollerde 148’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 6 araç sürücüsü tutuklandı, 61 araç ise trafikten men edilmiştir.
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