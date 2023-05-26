Ülke Geneli Trafik Denetimi

25.05.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 1526 araç sürücüsü kontrol edilirken, 155’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 29’u seyir halinde cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 314 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilmiş olup, toplam 38 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.