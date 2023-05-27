Ülke Geneli Trafik Denetimi

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 1651 araç sürücüsü kontrol edilirken, 153’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak olmak üzere, toplam 312 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilirken, 3 araç sürücüsü tutuklanmış, 41 araç ise trafikten men edilmiştir.
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