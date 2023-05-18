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Ülke Geneli Trafik Denetimi! 50 Araç Trafikten Men Edildi

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Trafik denetimlerinde, 27'si seyrüsefer ruhsatsız olmak üzere toplam 50 araç trafikten men edildi.
Ülke Geneli Trafik Denetimi! 50 Araç Trafikten Men Edildi

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

17.05.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 1344 araç sürücüsü kontrol edilirken, 123’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere, toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilmiş olup, 2 araç sürücüsü de tutuklanmıştır. 27’si seyüsefer ruhsatsız, 5’sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 7’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak suçlarından olmak üzere, toplam 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

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