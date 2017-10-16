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Ülke genelinde 847 sürücüye ceza yazıldı

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Ülke genelinde 847 sürücüye ceza yazıldı
Polis, son bir haftada ülke genelinde yaptığı rutin trafik kontrollerinde, 847 sürücüye ceza yazdı.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 164’ü süratli, 8’i tehlikeli, 30’u dikkatsiz, 45’i seyrüsefer ruhsatsız, 44’ü sürüş ehliyetsiz, 11’i muayenesiz, 49’u sigortasız, 26’sı alkollü, 18’i “A” yol kullanma izinsiz, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 150’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 103’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü taksimetre bulundurmamak veya hileli çalıştırmak ve 180’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.        

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